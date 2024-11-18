غزة : قتلى وجرحى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على خيمة لنازحين في خان يونس

قُتل 4 أشخاص بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني فجر الاثنين
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » عن مصادر طبية، لم تسمها، قولها، إن القتلى هم فلسطيني وزوجته وطفليه، إضافة لإصابة طفلة أخرى له بـ :جروح خطيرة
وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في بيان، إن عدد القتلى بين عناصر بلغ 85 قتيلاً فيما أصيب أكثر من 300 بجروح، منذ بدء الحرب في غزة
ودمر الجيش الإسرائيلي 17 مركزاً للجهاز الفلسطيني « تدميراً كلياً أو جزئياً » وفق ما أفاد الدفاع المدني، إضافة إلى تدمير وتضرر 56 مركبة تابعة له
ومنذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل أكثر من 43,8 آلاف فلسطيني وأصيب 103 آلاف آخرين، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع
منذ فجر الأحد، قُتل أكثر من 111 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال غالبيتهم في شمال قطاع غزة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لغاراته، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية : وفا
ومن بين الضحايا 72 شخصاً قتلوا في مخيم الشاطئ في مدينة غزة، وفي بيت لاهيا شمالي القطاع غزة، وذلك من جراء « 10 غارات عنيفة نفذتها قوات الاحتلال » على مبانٍ سكنية ومدارس ومراكز إيواء لنازحين، وفق الوكالة الرسمية
وحينها، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ ضربات عدة على « أهداف إرهابية
وقال الجيش : كانت هناك أنشطة إرهابية مستمرة في منطقة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. خلال الليل تم تنفيذ عدة ضربات على أهداف إرهابية في المنطقة