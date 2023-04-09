حول تهديدات هيئة السّجون

تابعت هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين بسجني « منّوبة »و « المرناقيّة » ببالغ الإستغراب تصريح النّاطق باسم الهيئة العامّة للسّجون و الإصلاح ( بتاريخ 08 أفريل 2023 ) والذي أكّد فيه أنّ هيئة السّجون : ستقوم بتتبّعات عدليّة ضدّ كلّ من يروّج أخبارا زائفة ويقوم بتشويه المؤسّسة بعد تتالي الأخبار حول سوء معاملة الموقوفين في قضيّة ما يُعرف ب <التّآمر على أمن الدّولة > ونقلهم في وسيلة غير لائقة
و إنّ هيئة الدّفاع إذ تذكّر بأنّها ليست كيانًا سياسيّا بل لجنة تتكفّل بنيابة القادة السّياسيّين الموقوفين على خلفيّة معارضتهم لمنظومة الحكم الحاليّة و بالتّصدّي لأيّ معاملة غير قانونيّة يتعرّضون لها طيلة مدّة احتجازهم، فإنّها
– تعيد التّأكيد على صحّة ودقّة ما نقلته عن منوّبيها حول الظّروف اللاّإنسانيّة لنقلهم في سيّارات تحتوي أقفاصا حديديّة فرديّة مكبّلي اليدين مع نقص التّهوئة أحيانا وغياب للإضاءة في أحيان أخرى والتّعريض لإصابات ( مع تعمّد تقييد كلتا اليدين كلّما تعلّق الأمر بالنّقل في سيّارة عاديّة بما يعرّض للسّقوط و الإصابة، خلافا لبقيّة المساجين الذين يقيّدون من يد واحدة )
– تعتبر نفي هيئة السّجون لما نقله المعتقلون لهيئة دفاعهم حول ظروف نقلهم من السّجن وإليه من قبيل مواصلة التّشبّث بحالة الإنكار وتهديدها بالتّتبّع الجزائي لمن يكشف مواطن الخلل والتّقصير ومخالفة القانون والمواثيق الدّوليّة ضربا من الهروب إلى الأمام والخروج بهيئة السّجون عن الحياد المفترض وإقحامها في التّجاذب السّياسيّ الذي لا يليق بمؤسّسة مكلّفة بالحفاظ على السّلامة الجسديّة و النّفسيّة للموقوفين و المودعين
– ترفض هذا التّهديد المجانيّ وتعتبره موجّها، بشكل غير مباشر، للقادة السّياسيّين المعتقلين عبر السّعي لتخويف المدافعين عنهم وإثنائهم عن كشف التّجاوزات والإنتهاكات
– تعبّر عن عزمها مواصلة الإستماتة في الدّفاع عن حقوق موكّليها متحلّية بالمسؤوليّة والشّجاعة وحريصة على المصداقيّة و الأمانة .. مهما كانت التّهديدات
– تحيط الرّأي العام علمًا بأنّ هذه القضيّة تكتسي أهمّيّة بالغة لدى المعتقلين بما دفعهم لرفض الخروج من السّجن حتّى للتّداوي ( شيماء عيسى مثلا )
– تذكّر بتواصل مخالفة إدارة سجن المرناقيّة للقانون و للمواثيق الدّوليّة بتركيزها كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة رغم نفي هيئة المعطيات الشّخصيّة للإدّعاء بحصولها على ترخيص مسبق لتركيزها
تونس في 08 أفريل 2023
هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة : التّآمر
بيان