تنبيه هام جدا لصفحة رئاسة الجمهورية حتى لا ينقل عنها المؤرخون أخطاءها

تنبيه
خلافا لما ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية فإن (لن) النافية لا تجزم الفعل المضارع بل تنصبه، وكان حريا بكاتب النص حينئذ أن يكتب (لن يبقى) بدلا عن (لن يبق)
قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 120 {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ..}
وإننا نهيب بالسادة القائمين على صفحة الرئاسة أن يكونوا أكثر حرصا على سلامة اللغة العربية حتى لا ينقل عنهم المؤرخون أخطاءهم كما هي فنتقل من جيل إلى جيل لا سيما أن هذا الخطأ لا يمكن قبوله من تلميذ في المدرسة الابتدائية
والله ولي التوفيق
عامربوعزة