بطاقة ايداع بالسجن في حق متطوعة لجمع التزكيات للمرشح للرئاسة العياشي زمال

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، الإربعاء 21 أوت ، بطاقة إيداع بالسجن في حق، سوار البرقاوي، العضو المؤسس في حركة « عازمون »، من أجل قضايا تتعلّق بشبهات تزوير تزكيات، وفق ما ذكره أمين عام الحركة، العياشي زمال، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء
وأضاف زمال، المرشح المقبول نهائيا للانتخابات الرئاسية 2024، أنّه تقرر، أيضا، إحالته بحالة سراح، رفقة سوار البرقاوي، على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة ذاتها، يوم الخميس 29 أوت 2024، من أجل ما نسب إليهما
وأشار زمال إلى أنّه تمّ صباح، الإربعاء، الاستماع له لدى فرقة الأبحاث بالحرس الوطني بوادي مليز من ولاية جندوبة بشأن شبهة افتعال تزكيات، والإبقاء عليه بحالة سراح
وكانت هيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي بن عبد الحميد زمال، وعن فريق حملته، أفادت، الاثنين 19 أوت 2024، أنّه تمّ إصدار قرار إحتفاظ في حق، سوار البرقاوي، وهي عضو مؤسس في حركة « عازمون »، ومتطوّعة مكلّفة بجمع التزكيات للمرشح زمال