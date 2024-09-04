أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، صباح اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المرشّح الرئاسي العياشي الزمال مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي في حالة إيقاف، وذلك من أجل شبهات افتعال التزكيات الخاصّة بالانتخابات الرئاسية
ويذكر أنّ أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة كانوا احتفظوا أول أمس بالعياشي الزمال، وذلك بعد الاستماع إليه بخصوص شكايات تعلّقت بافتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية
وتقرّر تعيين جلسة لدى المجلس الجناحي الصيفي بمحكمة منوبة غدا الخميس 5 سبتمبر 2024
وللإشارة فقد أكد رمزي الجبابلي المحامي والناطق الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشّح للرئاسية العياشي الزمال، أمس على اثر ندوة صحفية، إن زمال يواجه إلى حد الآن 25 قضية تتعلق بافتعال تزكيات
وأضاف رمزي الجبابلي، إن “حملة العياشي زمال قامت بجمع تزكيات في 13 عشرة دائرة وفي كل مرة نجد شكايات من عدد من الأشخاص تتعلق بالتزكيات”، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع تقوم بـ”رحلات مكوكية” بين جندوبة ومنوبة وسيدي حسين ومناطق أخرى لتتبع هذه القضايا.
وشدد الجبابلي على أن فكرة انسحاب زمال من غوض غمار الحملة الانتخابية غير مطروح بتاتا قائلا : سنحوض الحملة سواء كان العياشي زمال معنا أو رهن الايقاف وسنواصل الحملة إلى غاية 5 أكتوبر
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بمنّوبة أذنت يوم الاثنين بالاحتفاظ بزمّال لمدّة 48 ساعة
وجرى إيقاف المترشح للرئاسية العياشي زمال اثر مداهمة منزله واقتياده إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة (منوبة) من أجل شبهة “ افتعال تزكيات”
يشار إلى أنّ المحكمة الابتدائية تونس 2 قرّرت سابقا تأخير النظر في قضية ضد العياشي زمال وأمينة مال حزبه (عازمون) بشبهات افتعال تزكيات إلى يوم 19 سبتمبر الحالي
كما قررت الإفراج عن سوار البرقاوي، العضو في حركة “عازمون”، التي تم إيقافها على ذمة القضية، في الوقت الذي بقي فيه زمال في حالة سراح