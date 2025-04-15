القصرين : وفاة تلميذ و إصابة 4 آخرين في حادث انقلاب شاحنة خفيفة

توفي عشية اليوم طفل أصيل معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين في حادث انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقله رفقة عدد من التلاميذ في رحلة عودتهم الي منازلهم من المدرسة الإبتدائية التي يدرسون بها و تحديد بمنطقة الخروب
هذا و قد تم نقل تلمذين الي المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات الضرورية فيما تم البقاء على تلميذين اخرين بالمستشفى المحلي بحاسي الفريد للإطمئنان أكثر على حالتهم الصحية
المصادر الطبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين أكدت بأن حالة المصابيين الذين وصلا اليه في هذا الحادث مستقرة حيث تعاني مصابة أوجاع في الرأس و يعاني تلميذ من كسور على مستوى الساق و حالتهم بعيدة عن الخطر بحسب وصف المصادر الطبية