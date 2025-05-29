السلطة تواصل التنكيل والتشفي في المساجين السياسيين بتشتيتهم على عدة سجون

عصام الشابي تم نقلته الى سجن الناظور ببنزرت
غازي الشواشي تم نقلته الى سجن برج الرومي
رضا بلحاج تم نقلته الى سجن سليانة
كمال البدوي تم نقلته الى سجن السرس
كمال لطيف تم نقلته الى برج العامري
والبقية لا نعرف الان مصيرهم
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في مواصلة لنهج التنكيل والتشفي الذي تنتهجه السلطة تجاه المعتقلين فيما يعرف بقضية « التآمر الوهمي » وعائلاتهم، تفاجأت اليوم عائلة الرفيق عصام الشابي، أثناء تنقلها إلى سجن المرناقية لزيارته، بنقله تعسفيا إلى سجن برج الرومي دون أي إعلام مسبق
ولم تقف الممارسات عند هذا الحد، إذ تم أيضا تشتيت بقية المعتقلين على عدة سجون في مختلف الجهات، في خطوة تؤكد الطابع الانتقامي الذي تتعامل به منظومة الحكم مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، بعيدا عن أبسط المعايير القانونية والإنسانية
إن الحزب الجمهوري
يدين بشدة هذه الممارسات القمعية وغير الإنسانية
– يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط
– يحمّل السلطة القائمة مسؤولية سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية
– يندد بتوظيف القضاء وأجهزة الدولة في تصفية الحسابات السياسية
– يناشد المنظمات الحقوقية الوطنية لتحمّل مسؤولياتها في رصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل وقفها
ويجدد الحزب الجمهوري دعوته لكل القوى الوطنية الحية لوحدة الصف والتصدي لهذه السياسات الاستبدادية، والدفاع عن قيم الحرية والعدالة والديمقراطية
الناطق الرسمي
وسام الصغير
بيـــان