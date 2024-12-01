سوريا : وزير الخارجية التركي ينفي « تورط » بلاده في الاشتباكات في حلب

شن الطيران السوري مدعوما بمقاتلات روسية هجمات جوية، صباح اليوم الأحد، على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل الإرهابية المتحالفة معها، في ريفي حلب وإدلب
وأعلنت الحكومة السورية الدفع بتعزيزات عسكرية لوقف تقدم فصائل المعارضة الإرهابية، وإنقاذ مدينة حماة من السقوط هي الأخرى، بعد إعلان هيئة تحرير الشام والفصائل الإرهابية المتحالفة معها قطع طريق حلب حماة بشكل كامل
وقال الجيش السوري، يوم الأحد، إن قواته تتصدى لهجوم الفصائل الإرهابية المسلحة في عدة مناطق بشمال غرب البلاد، وأكد أنه سينتقل « قريبا » إلى الهجوم المضاد لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من هذه الفصائل
وكانت القوات الحكومية السورية قد انسحبت من حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، بعد هجوم مفاجئ من هيئة تحرير الشام الإرهابية، التي أسسها تنظيم الدولة الإسلامية، ثم انضمت إلى تنظيم القاعدة وانفصلت عنه منذ سنوات لتتحالف مع تنظيمات إرهابية أخرى مسلحة في سوريا
من جانبه نفى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، « تورط » بلاده في الاشتباكات في حلب. وقال في تصريحات صحفية السبت، إنه : يتم اتخاذ التدابير اللازمة، لكن لن نتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة
واعترف الجيش السوري بسيطرة التنظيمات الإرهابية على « أجزاء كبيرة » من المدينة، لكنه تعهد بشن هجوم مضاد، في أول مواجهة عسكرية من نوعها في سوريا منذ سنوات