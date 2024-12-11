سوريا : حرق قبر حافظ الأسد في مسقط رأسه باللاذقية

أحرق مقاتلو الفصائل السورية المُسلحة، ضريح الرئيس الراحل حافظ الأسد، في مسقط رأسه في القرداحة في محافظة اللاذقية
وأظهرت صور ومقاطع فيديو احتراق ضريح حافظ الأسد، بينما كان مقاتلو الفصائل المسلحة يُشهرون أسلحتهم، ويجولون مُهللين حول الضريح
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد أحرق مقاتلون من الفصائل المُسلحة، الضريح بعد أيام على سقوط بشار الأسد الذي خلف والده في الحكم
وتولى حافظ الأسد حُكم سوريا، بين عامي 1971 و 2000، ودُفن في جوان من عام 2000، في الضريح الذي يقع على تلة عند أطراف بلدة القرداحة، ويضم مدافن لأفراد من عائلة الأسد، بينهم ابنه باسل الذي توفي في حادث سيارة عام 1994
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تصاعد ألسنة النيران من قبر حافظ الأسد الذي بدا مدمرا بالكامل بعد إحراقه، حسب وكالة فرانس برس
ومحافظة اللاذقية حيث تقع القرداحة هي معقل الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد. وكان الضريح يخضع لحراسة مشددة من قبل وحدة حراسة خاصة تابعة للرئاسة السورية
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