سوريا تملك 26 طنا من احتياطي الذهب بعد سقوط بشار الأسد

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، الإثنين، إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طناً من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد
وتقدر احتياطيات الذهب بمبلغ 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية
لكن المصادر أضافت أن دمشق تملك مبلغاً نقدياً صغيراً من احتياطيات العملة الصعبة، تقدر بنحو 200 مليون دولار في خزائن المصرف المركزي
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد
وأشار عاملون بالصرافة في دمشق إلى أن أسعار الصرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 ليرة مقابل الدولار السبت الماضي وهو فارق كبير بين 20% و50% مقارنة بالسعر السابق عند 15 ألف ليرة، وسط تقلبات عالية في السوق