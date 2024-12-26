سوريا : القبض على مسؤول الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا

أوقفت السلطة السورية الجديدة، اليوم الخميس، رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، غداة اشتباكات في غرب البلاد أعقبت محاولة اعتقاله
أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الجديدة في سوريا، اليوم الخميس، القبض على محمد كنجو حسن برتبة لواء في خربة المعزة بريف طرطوس، وهو المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري، بحسب موقع تليفزيون سوريا
وأشار المرصد إلى « توقيف الحسن مع عشرين من عناصره خلال حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسكرية » على خلفية اشتباكات دارت الثلاثاء بين مسلحين مقربين منه وقوات الأمن التي حاولت توقيفه في قريته خربة المعزة في محافظة طرطوس (غرب)
على صعيد متصل، عبر نحو 18 ألف سوري الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الخميس
وقال الفراية في تصريحات صحفية، إن : قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 وحتى اليوم الخميس
وأوضح أن من بين هؤلاء : بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين الأردن والمسجلين في (سجلات) الأمم المتحدة 2300 لاجئ من المخيمات وخارجها