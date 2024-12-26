سوريا : اشتباكات مع « قوات النظام السابق » و قتلى في طرطوس

أعلنت وزارة الداخلية السورية الجديدة ، الأربعاء، مقتل 14 من أفراد قواتها إثر تعرضهم لكمين من قبل « قوات النظام السابق » في ريف طرطوس
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 17 شخصا قتلوا، في اشتباكات بمحافظة طرطوس الساحلية بعد محاولة قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا
وأفاد المرصد في بيان بـ »مقتل 14 من عناصر من قوى الأمن العام » و »3 من المسلحين » في خربة المعزة تصدوا لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط « شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية » وهو أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا
واتهم المرصد الضابط المطلوب بـ : إطلاق حكم الإعدام والأحكام التعسفية بحق آلاف السجناء
وتأتي هذه الحادثة، ضمن يوم شهد احتفاء بعيد الميلاد، واحتجاجات واشتباكات وسقوط ضحايا في مناطق مختلفة