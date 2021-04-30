سمير ماجول يواصل الاستجداء لنيل حكومة المشيشي ثقة صندوق النقد الدولي

بعد أن استجدى سفراء كل من ألمانيا و فرنسا واسبانيا لنيل حكومة المشيشي ثقة صندوق النقد الدولي استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة 30 أفريل 2021 بمقر الاتحاد السيد ماركوس كورنارو سفير الاتحاد الأوروبي بتونس بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمسؤولين بالاتحاد
وتناول اللقاء واقع التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وبرامج العمل المشتركة في مختلف المجالات وخاصة الميدان الاقتصادي
كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام بالبلاد والإصلاحات الهيكلية التي تسعى تونس إلى إقرارها وكذلك جولة المحادثات التي ستجري الاسبوع المقبل بين بلادنا وصندوق النقد الدولي، حيث أكد ممثلو الاتحاد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لتونس في هذه الملفات تجسيدا لعراقة العلاقة بين الطرفين