سمير ماجول يستقبل مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي

استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 6 أفريل 2023 بمقر الاتحاد، السيدة رانيا بيخازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني
واستعرض اللقاء تقدم انجاز المشاريع والبرامج التي يديرها مكتب منظمة العمل الدولية بتونس صحبة الحكومة والشركاء الاجتماعيين في مجالات الحوار الاجتماعي والتشغيل وبعث المشاريع والتغطية الاجتماعية والهجرة ومشاريع التنمية الجهوية
كما تناول اللقاء سبل دعم الحوار الاجتماعي على المستوى الجهوي والقطاعي بين الشركاء الثلاثة والذي سيكون محور مشروع جديد ترعاه منظمة الأمم المتحدة بتونس انطلاقا من السداسي الثاني لسنة 2023