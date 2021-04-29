سمير ماجول يستجدي سفراء فرنسا و ألمانيا و إيطاليا لمساعدة حكومة المشيشي على الإقتراض من صندوق النقد الدولي

استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 29 أفريل 2021 بمقر الاتحاد السيد بيتر بروغل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد
وأكد الطرفان خلال هذا اللقاء أن التعاون الاقتصادي الثنائي التونسي الألماني بلغ مرتبة محترمة وبالإمكان مزيد تطويره من خلال دفع الاستثمار الألماني المباشر أو المشترك بتونس وكذلك برامج العمل المشتركة في العديد من المجالات
كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام بتونس وخاصة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل تونس على تنفيذها في الفترة المقبلة لتجاوز المصاعب التي تواجهها والدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا لمساندة تونس في هذا الصدد بأشكال مختلفة بفضل خبرتها ومكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية
كما أثير خلال هذه اللقاء موضوع دعم ألمانيا لتونس في المحادثات التي ستجري مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل
والتقى السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 29 أفريل 2021 بمقر الاتحاد السيد أندريه باران سفير فرنسا بتونس بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني
وتناول اللقاء واقع العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية وسبل مزيد الارتقاء بها تجسيدا لعراقة العلاقة بين البلدين وعمقها، وذلك من خلال تكثيف برامج التعاون وخاصة الاقتصادية منها وتنويعها وكذلك مزيد التشجيع على الاستثمار المشترك للقطاع الخاص في البلدين
كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا في الفترة المقبلة لتجاوز المصاعب التي تواجهها والدور الذي يمكن لفرنسا أن تلعبه بهذا الصدد بما لديها من تجربة ومؤهلات وباعتبارها الشريك التاريخي والاستراتيجي لتونس
كما أثيرت خلال هذا اللقاء جولة المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي التي ستجري الأسبوع المقبل والدعم الذي تنتظره تونس لموقفها من لدن البلدان الصديقة وفي مقدمتهم فرنسا
واستقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 29 أفريل 201 بمقر الاتحاد السيد لورنزو فانارا سفير إيطاليا بتونس بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد
وتناول اللقاء واقع التعاون الاقتصادي الثنائي وآفاق دعمه من خلال دفع فرص الشراكة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين وخاصة من خلال التركيز على الاستثمار وبعث المشاريع المشتركة
كما استعرض ممثلو الاتحاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام بتونس والإصلاحات التي تعتزم بلادنا إقرارها لتخطي المصاعب التي تواجهها والتي من شأنها أن تكمن من عودة النشاط الاقتصادي إلى نسقه الطبيعي، مشددين على أن بلادنا ستكون بحاجة لتجربة إيطاليا ومساعدتها لتجسيد هذه الإصلاحات، فضلا عن حاجتها لدعم إيطاليا في المحادثات التي ستجريها الأسبوع المقبل مع صندوق النقد الدولي