سمير ماجول يذكر المشيشي بصعوبة الظرف الاقتصادي الذي تعيشه المؤسسات

تحادث مساء اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 رئيس الحكومة هشام مشيشي بقصر الحكومة بالقصبة، مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول
وتطرق اللقاء الى الوضع الاقتصادي العام بالبلاد والصعوبات الاقتصادية التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في ظل انتشار فيروس كورونا
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التفكير في ايجاد حلول قصيرة وبعيدة المدى من اجل الوقوف مع المؤسسات الاقتصادية التي تعيش صعوبات مالية، والنظر الى ما بعد فترة الكوفيد-19، مشدّدا على ان الحكومة ستدعم هذه المؤسسات من اجل المحافظة على النسيج الاقتصادي
كما دعا هشام المشيشي الى تشجيع المستثمرين التونسيين والأجانب من اجل بعث مشاريع جديدة تساهم في خلق مواطن شغل، وتخلق الثروة
من جهته أقر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول بصعوبة الظرف الاقتصادي والذي اثر على القدرة الانتاجية للشركات التونسية، مشددا على ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع برنامج لاعانتها على تجاوز هذه الظرفية الصعبة بالتعاون مع الحكومة من أجل المحافظة على تماسك الاقتصاد الوطني