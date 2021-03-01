اجتمع اليوم الاثنين 1 مارس 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيدان سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للتونسي للشغل بالسيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب مجلس نوّاب الشّعب ، حول الوضع العام في البلاد وتواصل الأزمة السياسية التي أثرت على الوضع الاجتماعي والاقتصادي
وقد أكد الجميع على ضرورة الخروج السريع من هذه الأزمة السياسية وإيجاد المخارج الضرورية وتغليب مصلحة الوطن وانتظارات الشعب التونسي
سمير ماجول ونور الدين الطبوبي يجتمعان براشد الغنوشي
01/03/2021 |
اجتمع اليوم الاثنين 1 مارس 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيدان سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام للتونسي للشغل بالسيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب مجلس نوّاب الشّعب ، حول الوضع العام في البلاد وتواصل الأزمة السياسية التي أثرت على الوضع الاجتماعي والاقتصادي