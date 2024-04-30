سمير ديلو يعلن أن « جبهة الخلاص الوطني » لن ترشح أي شخصية للانتخابات الرئاسية

أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو في تصريح لإذاعة « ديوان أف أم »، على هامش ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء أن جبهة الخلاص الوطني لن ترشح أي شخصية للانتخابات الرئاسية من داخل الجبهة أو خارجها على حد قوله
وشدد ديلو على أن: الجبهة ترفض المشاركة في أي إخراج مسرحي باسم الانتخابات نظرا إلى عدم توفّر الشروط الدنيا لتنظيم انتخابات نزيهة وديمقراطية
وأضاف ديلو : بأن المناخ الانتخابي غير ملائم لا سيما في ظل وجود قادة سياسيين ومعارضين واعلاميين ومدونين في السجون والعشرات الآخرين تهددهم المحاكمات السياسية الظالمة
وبين المتحدث في ذات السياق بأنه في صورة ما توفر الحد الأدنى من شروط المشاركة في الانتخابات الرئاسية فان جيهة الخلاص قد تراجع قرارها