سلطة « الحاكم بأمره » ترفض تمكين الدستوريين من تنظيم وقفة تضامنيّة مع عبير موسي

يُعلم الحزب الدستوري الحرّ الرأي العام أن السلطة رفضت تمكينه من تنظيم وقفة تضامنيّة مع رئيسته ومُرشحته للإنتخابات الرئاسيّة الأستاذة عبير موسي أمام مركز إحتجازها القسري بسجن النّساء بمنوبة يوم الأحد 17 ديسمبر 2023
-ويُنددُ الحزب بهذا التضييق الذي يندرج في إطار مواصلة التنكيل بالأستاذة عبير موسي وحرمانها من أبسط حقوقها الأساسيّة
-ويُطالب بوضع حدّ للإعتداءات القانونيّة المتواصلة التي تطالها
-ويُعبّر عن إستعداده لمواصلة النّضال السلمي والقانوني من أجل رفع المظلمة عنها والتصدي لعمليّة تصفيتها السياسيّة بأيدي المؤسسة القضائيّة
تونس في 15 ديسمبر 2023
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