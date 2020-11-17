سفير فرنسا بتونس يسلِّم المشيشي دعوة لزيارة بلده

التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، سفير فرنسا بتونس « أندري باران » الذي شرع في ممارسة مهامّه حديثا
وأكد المشيشي أن فرنسا تُعدّ شريكا استراتيجيا لتونس خاصّة على المستوى الاقتصادي، مضيفا بان السفير الجديد سيجد كل الدعم والاحاطة في ممارسة مهامّه الجديدة، مجددا تضامن تونس واستنكارها للعمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرا ،داعيا لتضافر كل الجهود الدولية لمجابهة آفة الإرهاب
من جهته عبّر السفير الفرنسي، عن شكره للسّلطات في تونس لما لمسه من جدّية في تعزيز التعاون المشترك، وقدم بهذه المناسبة دعوة من الوزير الأول الفرنسي لنظيره التونسي لزيارة فرنسا
وأشار أن بعث الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط في نوفمبر 2019 ،تُترجم عن عمق العلاقات لا فقط الاقتصادية بل وكذلك الثقافية والتي هي دلالة على البعد الاجتماعي والعلمي بين البلدين
وعبٌر رئيس الحكومة في نهاية اللقاء عن استعداد بلادنا لتذليل عدد من الصعوبات التي تعترض بعض المستثمرين الفرنسيين في تونس خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب بسبب انتشار فيروس كورونا
سفير فرنسا بتونس يسلِّم المشيشي دعوة لزيارة بلده
التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، سفير فرنسا بتونس « أندري باران » الذي شرع في ممارسة مهامّه حديثا