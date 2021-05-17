استقبلت الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر صباح اليوم الإثنين 17 ماي 2021 بالمقر المركزي للحزب سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس والوفد المرافق له وتناول اللقاء آخر تطورات القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الذي تترأسه الصين خلال شهر ماي الجاري وتم التأكيد على الدعم المشترك للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة كما تناول الطرفان سبل تطوير العلاقات الإقتصادية والثقافية التونسية الصينية وتم التذكير بالعلاقات التاريخية بين الحزب الدستوري و الحزب الشيوعي الصيني باعتبارهما من أعرق الأحزاب في العالم .حضر اللقاء الأخ ثامر سعد عضو مجلس نواب الشعب و الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الخارجية والأخ علي سعادة عضو اللجنة المركزية و رئيس اللجنة الإقتصادية بمركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق للحزب
سفير الصين يلتقي مع عبير موسي بالمقر المركزي للحزب الدستوري الحر
17/05/2021 |