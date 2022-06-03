سفيان بن فرحات يرفض الكراسي الممتلئة فراغا

تمت دعوتي رسميا للحضور والمشاركة في أشغال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المكلفة بالمساهمة في تصور مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية وإعداده. ونظرا لاضطلاعي بمهامي بصفتي صحفي مستقل أدلي برأيي يوميا في الشأن العام وبصفة نقدية تجاه الجميع، مما سينجر عنه تضارب بين الأداء والمسؤولية، بالإضافة إلى غياب مكونات أساسية من ركائز الوطن في هذه اللجنة ومن ضمنها المنظمة الشغيلة، فإنني أعتذر عن المشاركة، مع تقديري لمن اقترحوا اسمي، متمنيا نجاح اللجنة في أعمالها وراجيا لتونسنا العزيزة القطع نهائيا مع سطوة الدكاكين السياسية الرديئة وإفرازاتها العبثيّة، وتجاوز المطبات والمصاعب
علما وأنني تحدثت مع العميد ابراهيم بودربالة في هذا الشأن وعبرت له عن رأيي بكل وضوح
أنا بطبعي ضد سياسة الكراسي الفارغة، هذا أكيد، ولكنني أرفض جازما الكراسي الممتلئة فراغا
سفيان بن فرحات