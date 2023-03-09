سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تعدّل ماجاء في بيان وزارة المالية

أصدرت البارحة وزارة المالية التونسية البلاغ أسفله على صفحتها الرسمية بالفايسبوك
وزيرة المالية تلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس
التقت السيدة سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية أمس بمقر الوزارة، بالسيّد « جووي هود » سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس
وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى تطور التعاون الثنائي، والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة، لاسيما على مستوى التعاون المالي والفني والدعم لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة
وأشّاد الجانبان بعراقة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، معربيّن عن مزيد تعزيزها في المرحلة القادمة، خاصة بالنظر إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين وما تتميز به من متانة وتنّوع
وإستعرضت الوزيرة، أهم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، مبرزة في ذات السياق، أهم الاجراءات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن من أجل دفع نسق النموّ وخلق مناخ ملائم للاستثمار الداخلي والأجنبي مع المحافظة على توازنات الماليّة العموميّة
ومن جانبه، أعرب السيد « جووي هود » عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة ولا سيما لدى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المانحة بما يساعد على تجاوز الصعوبات والتحديات القائمة بالإضافة الى مزيد تطوير التعاون الثنائي في عديد المجالات والقطاعات على غرار الصناعات التقليدية والإقتصاد الأخضر والطاقات البديلة والمتجددة
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وأصدرت صباح اليوم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية البلاغ أسفله على صفحتها الرسمية بالفايسبوك
الفارق كبير بين البلاغين