سفارة ألمانيا بتونس تؤكد أن تصريح السفير وقع نشره بشكل غير كامل وغير صحيح في وسائل الإعلام

بالأمس، شارك السفير بروغل الى جانب وزير التربية، د. البوغديري، الشركاء التونسيون ،ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي، في تدشين معهد ثانوي في المحمدية. يوفرهذا المعهد لأكثر من 500 تلميذ وتلميذة بيئة تعليمية حديثة وجذابة من أجل تطورهم بأفضل طريقة ممكنة. ويندرج المبنى الجديد في إطار برنامج “تحديث المؤسسات التعليمية” الذي سيستفيد منه حوالي 180 ألف تلميذ وتلميذة في كامل انحاء تونس
وفي رده على خطاب وزير التربية البوغديري، أوضح السفير بروغل أن ألمانيا تعرب أيضًا عن أسفها لمعاناة السكان في غزة والضحايا الفلسطينيين، ولكننا نتعاطف مع جميع ضحايا هذا الصراع : الفلسطينيين والإسرائيليين والاجانب . وأننا لا نستطيع أن نتجاهل ان هذا التصعيد الحالي الناتج عن هجوم إرهابي وحشي شنته حماس على إسرائيل
ويأسف السفير لأن تصريحاته هذه قد تم تناولها وإعادة نشرها بشكل غير كامل وغير صحيح في وسائل الإعلام. إن الحكومة الالمانية تبذل كل ما في وسعها على جميع المستويات من اجل إيجاد حل للصراع ودعم السكان المدنيين في غزة، وفي ضوء الوضع المأساوي، قامت ألمانيا مؤخرًا بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة بمقدار 50 مليون يورو اضافية
المصدر : سفارة ألمانيا بتونس