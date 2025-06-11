سـلطة قيس سعيد تقرر منع الوقفة التضامنية مع الأستاذة عبير موسي

يعـلم الحـزب الدستوري الحرّ الرأي العـام أنّ السـلطة أعـلمته بمنع الوقفة التـضامنـيّة الـتي قـرر تنظيمها يوم غد الخميس 12 جوان 2025 أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بمناسبة مثول الأستاذة عبير موسي أمام الدائرة الجنائيّة في القضية المرفوعة ضدها من هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلامية التي أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن موقف الحزب الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022
وحيث تبعا لذلك فإنّ الحزب
1- يُندّدُ بهذا المنع التعسفي لممارسة الحق في التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور النافذ حاليا وبموجب المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها تونس في مجال الحريات وحقوق الإنسان ويدين سياسة المكيالين التي تقوم بها السلطة ضد المواطنات والمواطنين المنتسبين للحزب والملتفين حوله بإعتبارها لم تقم بمنع الوقفات التضامنيّة التي نظمتها أطراف سياسيّة ومدنيّة أخرى في نفس المكان
2- يُجدِّدُ تضامنه المطلق مع رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي في المظلمة غير المسبوقة التي تتعرض لها من أجل تمسكها بقناعاتها الفكريّة والسياسيّة ويجدد المطالبة بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإنهاء وضعيّة الإحتجاز دون إذن قانوني التي تخضع لها ويُحمِّل السلطة المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة عن أي مكروه يلحقها داخل المعتقل وأثناء تنقلها خارجه
3- يَحتفظُ بحقه في اللجوء إلى المؤسسات القضائيّة الدوليّة التي إنخرطت فيها الدولة التونسيّة للدفاع عن حق رئيسته ومنخرطيه وأنصاره في التمتع بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة
تونس في 11 جوان 2025
بــــــــــــلاغ