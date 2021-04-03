سعيدة قراش تتضامن مع « البوصلة » و تنعت من ينتقدها بالفاشية

نشرت منذ يومين سعيدة قراش التدوينة أسفلة على حسابها الرسمي بالفايسبوك
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يجي نهار و نلقى وقت و نحكيلكم على مسألة تمويل الجمعيات قبل الثورة و بعدها، اما لما نسبو بوه على خوه و خاصة من تورط سابقا و لاحقا يعني قبل الثورة او بعدها، اما بالقمع او بالاغراق او الاستغلال او الاسترزاق او الارتباط سياسيا بجهات أجنبية او الانخراط في مشاريع لا وطنية ….. فعندها يصعب ان ألتزم الصمت. متضامنة مع بوصلة و شبابها و مع عديد الجمعيات التي تسعى لتقديم عمل جدي، الاخطاء تحدث و هي من طبيعة العمل البشري و حداثة التجربة. اما احتكار صفة الوطنية و تخوين كل صوت مخالف فهذا من دلالات الفاشية مهما كان موقع و دور صاحبها
سعيدة قراش