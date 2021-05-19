سرايا القدس و كتائب القسام تعلن قصف اسرائيل برشقات صاروخية ثقيلة

أعلنت « سرايا القدس »، الجناح العسكري لحركة « الجهاد الإسلامي »، اليوم الأربعاء، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ثقيلة
هذا وكشفت « سرايا القدس » في وقت سابق من اليوم، عن قصف موقع « مارس » الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي « نير عوز » و »صوفا »، بقذائف الهاون الثقيلة، مؤكدة أيضا، قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية
كما وأفادت « سرايا القدس » بأنه : تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع « نير عوز » بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون
وفي عملية مشتركة، أعلنت « سرايا القدس » وألوية « الناصر صلاح الدين » قصف موقع « كرم أبو سالم » وأميتاي وحشودات إسرائيلية شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل
وأعلنت « كتائب القسام »، اليوم الأربعاء، توجيه ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع : ردا على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة