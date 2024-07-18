سحب ترشّح عصام الشابي من الإنتخابات الرئاسيّة القادمة

أعلن نائب رئيس الحزب الجمهوري، وسام الصغير، اليوم الخميس، عن : « سحب ترشّح عصام الشابي من الإنتخابات الرئاسية » القادمة، مشدّدًا على أنّ : الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة
وأوضح الصغيّر، في تصريح ل لإذاعة « جوهرة أف أم » ، على هامش ندوة صحفية عقدها الحزب بعد رفض مطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية لترشح عصام الشابي، أنّ « هذا القرار جاء على خلفية تواصل الإعتقالات السياسية وتكميم الأفواه بالإعتماد على المرسوم 54، بالإضافة إلى تواصل حالة التّعفّن السياسي التي يعيشها المشهد ». وقال الصغيّر، إنّ « من يُريد تخليد اسمه في الذاكرة التونسية وجب أن يحقق منجزًا إقتصاديًّا وسياسيًّا لا أن يضع منافسيه وخصومه من السياسين في السجن »، وفق تعبيره
يُذكر أنّ هيئة الانتخابات رفضت أمس الأربعاء، مطلب أمينه العام عصام الشابي للحصول على استمارة تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية. وكان المحامي يوسف الباجي الذي ينوب الشابي قد توجه إلى مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة قصد تقديم طلب الحصول على استمارة تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية في حق عصام الشابي الموقوف في ما يعرف بقضية : التآمر على أمن الدولة