ستّون إخوانيا قياديا من شورى النهضة يقاطعون الإجتماع احتجاجا على تصرفات الغنوشي وبيدقه الهاروني

أقرّ 60 قياديا من شورى النهضةالإخوانية ، بإنسحابهم من اجتماع مجلس شورى الحركة، المنعقد عبر تقنية التواصل عن بعد، اليوم الاحد
وذكروا في بيان لهم، الاحد، أنهم وجهوا عريضة لرئيس المجلس عبد الكريم الهاروني ومكتبه منذ ما يزيد عن شهر كامل، معتبرين أنه وفي انتهاك واضح وصريح للقانون الدّاخلي للمجلس، تمّ تحديد جدول أعمال للدّورة 44 لمجلس شورى النهضة، لا علاقة له بالقضايا والمشكلات الّتي تشغل بال عددٍ هامّ من أعضاء الشّورى ومعظم قيّادات الحركة وأبنائها
وأكدوا أنهم يحتّجون على عدم مواكبة جدول أعمال الدّورة للتّحدّيات الحقيقية للبلاد ونحمّل كامل المسؤولية لرئيس المجلس ورئيس الحركة على هذا الوضع المتأزّم وعلى ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، كما نؤكّد تمسّكنا بوحدة حركتنا وتماسك صفّها وسنواصل عملنا في سبيل تثبيت مكسب الدّيمقراطية الحزبية واحترام التّعاقدات القانونيّة والسّياسية والإيفاء بها ضمن مؤسّسات الحركة وقوانينها
واعتبر ال60 قياديا من شورى النهضة الإخوانية ، أن شورى النهضة ومكتبه تعمدوا سيّاسة التّجاهل والهروب إلى الأمام وعدم الاستجابة لعريضة أرسلوها سابقا