تم اليوم الإثنين، تقديم 16 متهما محتفظا بهم، في قضية العملية الإرهابية بأكودة، للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في محضري بحث، أحدهما في علاقة مباشرة بالجريمة التي أدّت إلى استشهاد الوكيل في الحرس الوطني سامي المرابط، وفق ما أفاد به محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة
وأضاف المصدر ، أنّ المحضر الثاني كان في علاقة غير مباشرة بالجريمة لتعلّقه بالإشادة والتمجيد للعملية الإرهابية المذكورة
وقال إن النيابة العمومية فتحت قضيتين تحقيقيتين في تلك الوقائع وعهدت بالبحث فيها لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 21 سبتمبر 2020
وقد تولّى قاضي التحقيق استنطاق 11 متهما وأصدر بطاقات إيداع في حق 3 منهم وابقى على 8 متهمين في حالة سراح كما أجّل استنطاق 5 متهمين إلى موعد لاحق، دائما حسب ما أفاد به محسن الدالي
يُذكر أن عونين من الحرس الوطني، تعرّضا يوم 6 سبتمبر 2020، إلى عملية دهس من قبل 3 إرهابيين، بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي، وإثر ذلك قامت الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك، بتمشيط مكان العملية ومحاصرة منفّذيها والقضاء عليهم، بعد تبادل لإطلاق النار معهم
وقد أسفرت عملية الدهس، عن استشهاد الوكيل سامي مرابط، بعد نقله للمستشفى، في حين أصيب زميله الوكيل رامي الإمام بجروح بليغة
ستة عشر متهما في قضية العملية الإرهابية بأكودة يمثلون أمام النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب
تم اليوم الإثنين، تقديم 16 متهما محتفظا بهم، في قضية العملية الإرهابية بأكودة، للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في محضري بحث، أحدهما في علاقة مباشرة بالجريمة التي أدّت إلى استشهاد الوكيل في الحرس الوطني سامي المرابط، وفق ما أفاد به محسن الدالي، رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة