سبعة و سبعون في المائة من التونسيين لا يثقون كلّيا في الإخواني الغنوشي

بـ77 بالمائة….الإخواني الغنوشي في صدارة ترتيب مؤشر الانعدام الكلي للثقة
تصدر رئيس مجلس نواب الشعب وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، ترتيب مؤشر الانعدام الكلي للثقة لدى التونسيين،وفق الباروميتر السياسي لشهر ماي لمؤسسة « سيغما كونساي » بالتعاون مع جريدة المغرب
وعبر 77 بالمائة من التونسيين عن عدم ثقتهم المطلقة في الإخواني الغنوشي، لياتي بعده القيادي في الحركة على العريض بـ 65 بالمائة وسيف الدين مخلوف ثالثا بـ 64 بالمائة، فيما حل رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد رابعا ب61 بالمائة فيما جاء رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في المرتبة الاخيرة ب58 بالمائة