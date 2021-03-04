سبحان الله !!! أنتم تعرفون الأخلاق الحميدة ؟

رانيا العمدوني متهمة بالاعتداء على الأخلاق الحميدة؟
فتاة تونسية كل خطئها أنها اعتقدت فعلا أن هذه البلاد غدت مدافعة عن الحريات وتحترم الاختلاف
أنتم تعرفون الأخلاق الحميدة؟
سبحان الله
أين كانت أخلاقكم الحميدة والمجرمون الآمرون بالاغتيالات يجولون بينكم بل يحتلون أعلى المناصب ؟
أين كانت اخلاقكم الحميدة وكثير من التونسيين يعانون الفقر والجوع والبطالة والتهميش؟
أين كانت اخلاقكم الحميدة عندما سرقتم البلاد وأفلستموها ودمرتم مؤسساتها وأغرقتموها تحت كاهل الديون؟
اين كانت أخلاقكم الحميدة عندما أصبحنا نرى في تونس ما لم نره قط من ظواهر تسول وتشرد ونوم في الشوارع؟
أين كانت أخلاقكم الحميدة والتعليم العمومي ينهار والصحة تنهار وجل الدول توفر التلقيح لمواطنيها إلا تونس؟
القائمة تطول
ربما أخلاقكم الحميدة كفحولتكم الوهمية الخصية التي تتباهون بها، تغيب أكثر مما تحضر…وطبعا لا يمكنكم أن تمارسوا وهم فحولتكم الا على شباب مسالم يحلم بعد أفضل…وهو نفس الشباب الذي سيقتلعكم من هذه الأرض الطيبة طال الزمان أم قصر
كل التضامن مع رانيا العمدوني
وحميدة قالت لكم، نقصوا شوية من النفاق
الدكتورة ألفة يوسف