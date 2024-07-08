سامي بن سلامة ينتظر الحكم في القضايا المرفوعة ضده بإيعاز من وزيرة العدل

نشرمنذ قليل السيد سامي بن سلامة ، العضو السابق في هيئة بوعسكر للإنتخابات ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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الحكم ٱخر الجلسة
بعد جلسة مطولة منذ صباح اليوم ترافع فيها الأساتذة المحامون أخيرا في جميع القضايا الملفقة والكيدية المرفوع بعضها ضدي بايعاز من وزيرة العدل وإدارة الشرطة العدلية أوالهيئة المكلفة بالانتخابات وذلك دفاعا عن حرية التعبير وتصديا للانحرافات وتكريسا للحق في العيش معهم.. سيتم النطق بالحكم لاحقا
شكري وامتناني للأساتذة المحامين الذين حضرو ودافعوا عن حقي في الوجود في مختلف مراحل هذه المحاكمات الجايرة من استنطاقات وتحقيقات وجلسات محاكمات طيلة هذه المدة الطويلة وعلى رأسهم العميد محمد الفاضل محفوظ والأساتذة بوبكر بالثابت وصبري بن سلامة وأحمد شعور وجلال الزغلامي وأحمد الصديق وغيرهم ممن تجشموا عناء متابعة جميع هذه الملفات الملفقة التي ستبقى وصمة عار على جبين من رفعها وتابعها وأصر على مواصلتها في مخالفة لأبسط الإجراءات القانونية والمبادئ الأخلاقية المستقرة وطنيا ودوليا