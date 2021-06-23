سامي الطاهري يكذب ادعاءات لطفي زيتون حول لقائه بالطبوبي

أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن ما نشره القيادي « المستقيل » من حركة النهضة الإخوانية لطفي زيتون، على صفحته الرسمية بشأن فحوى لقائه بالأمين العام لإتحاد الشغل سامي الطاهري، « مجانبٌ للصواب و غير دقيق »، بحسب تعبيره
واوضح الطاهري، في تصريح لــ »الصباح نيوز » الإربعاء، أن اللقاء تمحور حول فحوى المقابلتين اللتين جمعتا لطفي زيتون بكل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكداً أن الطبوبي إكتفى بالإستماع دون تقديم أي موقف ودون إبدأ أي رأي ، وفق قوله
وكان القيادي « المستقيل » من حركة النهضة الإخوانية ، لطفي زيتون، قد نشر تدوينة ( اقرأها أسفله ) على حسابه بموقع « فيسبوك » أمس، اثر لقائه بالطبوبي، أكد فيها عزم الاتحاد مواصلة العمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء وإخراج البلاد من أزمتها
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تشرفت اليوم بمقابلة السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام للمنظمة العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل لتداول الرأي حول الأوضاع التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخها وقد أبدى السيد الأمين العام انشغاله لتدهور الاوضاع المعيشية وتواصل الازمة السياسية وتعطل مبادرة الحوار الوطني في الوقت الذي أكد فيه على عزم الاتحاد مواصلة العمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء وإخراج البلاد من أزمتها في وفاء للتقاليد النضالية والرصيد الوطني للمنظمة الشغيلة الذي يسمح لها بالتعالي فوق الخلافات والمناكفات