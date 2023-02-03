سامي الطاهري : إدخال أعوان وزارة الداخلية لقاعة اجتماع الهيئة الإدارية هو سابقة خطيرة

وجه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الجمعة 03 فيفري 2023، خلال افتتاحه الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة، رسالة لوزير الداخلية
وقال الطاهري، إن كلمة الأمين العام للاتحاد تُبث مباشرة ولا داعي لإرهاق الأعوان وإدخالهم لقاعة الاجتماع خاصة وأن الاتحاد يعمل في العلن وأمام الجميع وليست له غرف مظلمة يتآمر فيها مع أي كان
واعتبر سامي الطاهري، أن إدخال أعوان وزارة الداخلية للقاعة هو سابقة خطيرة لم تحدث منذ سنة 2011
ولفت الطاهري إلى أن الهيئة الادارية ستنظر في محورين أساسيين هما الوضع العام والانتخابات والمسار والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور من جهة والملفات الاجتماعية والانتهاكات في الحق النقابي من جهة أخرى
وشدد على أنه من حق الهيئة الإدارية أن تُقيّم وتُبدي رأيها في هذا الوضع وتحدد استراتيجياتها المستقبلية في مستوى الخطاب والممارسة والعلاقة مع أجهزة الدولة