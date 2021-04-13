سارق المليار الصيني الإخواني رفيق بوشلاكة يعتبر قيس سعيد فاقدا للرشد والصواب

نشر ، هذا الصباح ، سارق المليار الصيني الإخواني رفيق بوشلاكة راجل سمية بنت وجلغة الغنوشي التدوينةأسفله على حابه بالفايسبوك
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السلطة ابتلاء والثرثرة والسب والشتيمة في فاتحة شهر الصيام وفِي جامع الزيتونة المعمور، هي أكثر ابتلاء، وفقدان الرشد والصواب هما الابتلاء الأعظم والأشد الذي لا يعوض بمال ولا سلطة ولا جاه
كل رؤساء الدول الاسلامية بادروا بتهنئة شعوبهم بدخول شهر رمضان المعظم، وبثوا رسائل البهجة والتفاؤل والدعوة للتحابب وصفاء القلوب، الا رئيسنا المغوار، يصر على إشاعة أجواء الكراهية والحقد، ومحاولة السطو على الدين بعد السطو على الدستور. هذا الرئيس الزاهد المتعفف المتعبد في محراب الغرف المظلمة والدهاليز الموحشة
قيس سعيد يعود مجددا لمعزوفة بن علي المشروخة التي أوردته موارد الهلاك