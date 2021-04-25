سارق المليار الصيني، الإخواني رفيق بوشلاكة، يشبه قيس سعيد بفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى

نشر منذ حين سارق المليار الصيني الإخواني رفيق بوشلاكة راجل سمية بنت بوجلغة الغنوشي التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
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لنا شرف الوقوف في الصفوف الأمامية دفاعا عن حرية التونسيين المهددة وأسس النظام الديمقراطي والدستور وقيم الثورة المستهدفة،
رغم ما عساه يصيبنا من أَذى قريب أو بعيد، في مواجهة هذه الهجمة الشعبوية الهوجاء التي تريد أن تأتي على الأخضر واليابس بزعم انها تقوم بمهمة رسولية اصلاحية، وهي تقوم في الحقيقة بعمل تخريبي ممنهج لتركيز حكم الفرد المطلق والمنفلت من كل حد وضبط.
كل الدول التي ابتليت بداء الدكتاتورية وحكم الفرد المطلق استولى حكامها على وكالة حصرية للحديث باسم الجماهير والأمة والشرعية والمشروعية، لتكتشف الشعوب في نهاية المطاف أنها فرطت في حريتها وكرامتها مقابل الأوهام السراب. فلا إصلاح أو تقدم من دون مؤسسات وأحزاب قوية وسلطة تشريعية رقيبة وحرية تعبير وصحافة واستقلالية قضاء، أما عنوان الدكتاتورية والفساد الأعظم فهو تركيز حكم الفرد المغرور والمتأله، ونصب المحاكم العسكرية المصنوعة على المقاس.
ومع ذلك ستظل تونس عصية بحول الله على الإخضاع وستمضي قدما في تجاوز صعوباتها وحل مشكلاتها في إطار النظام الديمقراطي الذي يكفل الحرية للمناصرين والمعارضين على السواء.