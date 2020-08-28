الداخلية المصرية تعلن القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، عن إلقائها القبض على محمود عزت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و »القائم بأعمال المرشد » في الجماعة
وقالت الداخلية في بيان نقلته بوابة الأهرام : ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، صباح الجمعة، قالت فيه : استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة، التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب السيد محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن
وبحسب معلومات مراسلة قناة « العربية » في القاهرة، فإن أكثر من جهة أمنية شاركت في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، فيما حدد الأمن المصري مكان اختباء محمود عزت بناء على معلومة من أحد الأشخاص. وأضافت أنه تم العثور على مراسلات بينه وبين قيادات الإخوان في تركيا، فيما تم تشكيل لجنة أمنية عالية المستوى للتحقيق معه.
وأضافت مراسلة قناة « العربية »، أن الأجهزة الأمنية قامت بتفريغ أحد أجهزة اللاب توب الخاص به، حيث كشف عن قائمة بأسماء عناصر لجان إلكترونية يديرها محمود عزت من محافظات مختلفة مقابل مبالغ مالية، وذلك في مقابل نشر إشاعات عن الدولة ومعلومات غير صحيحة، وهذه القائمة كان يتم التواصل معها عبر وسطاء
وكان موقع حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد نشر تقريرا عن علاقة عزت بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قائلة أن الأخير كان « زميله في هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، ومرافقه في دعوة الإخوان، وزميله في الإعداد للثورة والحفاظ عليها.. » وأن علاقة عزت بمرسي : امتدت على مدار أكثر من ثلاثين عاما، منذ عودته من الولايات المتحدة بعد حصوله على الدكتوراه
ويذكر أن محمود عزت وصل لمنصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان العام 2013، عقب اعتقال السلطات المصرية للمرشد، محمد بديع، ولم تقدم الجماعة أي معلومات عن المكان الذي يوجد فيه أو الطريقة التي يدير فيها شؤون الجماعة