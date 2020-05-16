زهير المغزاوي يغير رأيه في عبدالطيف المكي ويعترف ببطوله

يوميات الحجر الصحي الموجه – اليوم الثاني عشر- الجمعة 15 ماي 2020
مهداة الى الصحفي هيثم المكي الذي تعرض الى ارهاب لفظي على المباشر من نائب في البرلمان
الذكاء الجماعي التونسي وراء تحسن الوضع الوبائي
اعتبر المدير العام للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي شكري حمودة، أن الذكاء الجماعي التونسي كان من اهم الاسباب التي ساهمت في تحسن الوضع الوبائي في تونس في علاقة بتفشي فيروس كورونا المستجد. وقال حمودة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، ان هذا الذكاء الذي ميز المجتمع خلال فترة تفشي وباء كورونا، سيكون بالنسبة لتونس خلال المرحلة القادمة، طوق النجاة لتطويق العدوى معتبرا ان تظافر جهود الدولة والفرق الطبية والمواطنين أفضت الى عدم تسجيل أية اصابة بفيروس كورونا لمدة5 أيام متواصلة. وأكد ضرورة مواصلة التصرف ضمن أسس ما أسماه بقيم الذكاء الجماعي، ملاحظا أن هياكل الدولة والفرق الطبية والمواطنين اتسموا بقدرة عالية على التأقلم والالتزام بقواعد السلامة رغم أن درجة هذا الالتزام لم تبلغ 100 بالمائة. وأكد ان الاولوية تغيرت خلال المدة الاخيرة من تطويق تفشي المرض الى الفتح التدريجي للأنشطة بما يمكن المواطنين من ضمان قوتهم اليومي. ولاحظ أن هذا التغير ناتج عن تحقيق نتائج ايجابية تمكنت خلالها الدولة من تطويق انتشار مرض كورونا المستجد. وبين أن تغير الحالة الوبائية يخضع الى ثلاث عوامل اولها داخلي يهم اجراءات الدولة لمكافحة الفيروس والتزام المواطنين باجراءات السلامة. ويشمل العامل الثاني المؤثر في الوضع الصحي العنصر الخارجي الذي يتركز على حالة انتشار المرض ببلدان مجاورة وإمكانية وفود حالات مشتبه بإصابتها منها خلال الفترة المقبلة توازيا مع الرفع التدريجي للقيود على السفر. ويتمثل العامل الثالث أساسا بطبيعة الفيروس نفسه ذلك أن أسئلة لم يتم الاجابة بعد عنها بشأنه وبقت بمثابة الالغاز التي يبحث العلماء والأطباء عن معطيات علمية حولها. وعن حالة التحسن المسجلة في تونس، ذكر شكري حمودة ان التحكم نهائيا في الفيروس التاجي يتطلب ثلاث دورات للحضانة أي ما يوازي 42 يوما. ورجح وجود بعض الاصابات غير المكتشفة والتي لم تخضع بعد لاية تحاليل مخبرية لكنه أكد أن مضي 42 يوما باحتساب أول يوم دون اصابات يفيد بانتهاء الدورة البيولوجية للفيروس
ضرورة التوفيق بين الاعتزاز بالنتائج ومواصلة الحذر
في تدوينة نشرها الدكتور سمير عبد المومن عضو اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي استغرب الدكتور عبد المؤمن عدم افتخار التونسيين بنجاح وصلت أصداؤه الى الولايات المتحدة الأمريكية . ارفق الدكتوتدوينته بصورة أوردها قناة أمريكية
تبرز مقارنة الوضع في الولايات المتحدة بالوضع الوبائي في تونس في علاقة بفيروس كورونا . و تظهر الصورة المأخوذة من قناة « م.س.ن.ب.س » الامريكية مقارنة للوضع الوبائي في الولايات المتحدة الامريكية ب4 دول تحكمت في الوباء : فيتنام- تايلندا- تايوان- وتونس
و اذا كان من حق الدكتور عبد المومن أن يعبر عن استغرابه مما أسماه عدم اعتراف التونسيين بنجاح بلادهم في التحكم في الوباء في حين اعترفت الولايات المتحدة الامريكية فنحن نقول له أن بعض التونسيين شرعوا في التعبير عن فرحتهم حتى قبل صفارة نهاية المباراة وبداية الاعلان عن الصفر اصابات. يكفينا التجاوزات المسجلة في الأيام الأخيرة التي شجعتها على ذلك عدم حصول أي اصابة جديدة منذ اربعة. ونحن نعول على تواصل الانسجام بين أعضاء اللجنة القارة لمجابهة فيروس كورونا وكذلك السيد وزير الصحة الذين أكدوا في تصريحاتهم الأخيرة على حق التونسيين في الافتخار بالنتائج المسجلة ولكن في نفس الوقت عليهم ضرورة الابتعاد عن الغرور ورددوا أن الأمر يتطلب مزيد الرصانة وهو ما فسر تواصل اجراءات الحجر الصحي بمناسبة عيد الفطر المبارك
المغزاوي: الحرب ضد كورونا نجحت والفضل يعود للحكومة وللشعب والإطار الطبي وكذلك عبد اللطيف المكي
قال الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في حوار في برنامج » ميدي شو » الذي يبث عبر أمواج اذاعة موزاييك ان سياسة النهضة في وضع « ساق في المعارضة واخرى في الحكومة » لن تتواصل. واضاف زهير المغزاوي » الغنوشي يحب ياكل الدنيا ويتسحر بالآخرة وهذا غير مقبول بالنسبة الينا » متابعا » ما حصل في عهد الباجي قائد السبسي لن يمرر اليوم ومن يريد ممارسة السياسة فليمارسها بوجه مكشوف ». وأكد المغزاوي انه في لقائه مع راشد الغنوشي اخبره بان حركته ليست مناوئة للنهضة او اقصائية لكن طالبه بوقف الهجمات الفايسبوكية. وأوضح النائب المغزاوي ان الحرب ضد كورونا نجحت والفضل يعود للحكومة وللشعب والإطار الطبي وكذلك لوزير الصحة عبد اللطيف المكي. نسجل بايجابية هذا التغيير الحاصل فبعد أن اعتبر في حديث سابق أن نجاح وزير رهين العلماء وبين رد المكي على النائب نرى السيد المغزاوي يتراجع ويعطي للمكي مكانة يتساوى فيها مع الشعب ومع الحكومة ومع الاطار الطبي. و حول وثيقة العمل الجديدة المقترحة للإمضاء بين مكونات الائتلاف الحكومي قال المغزاوي ان توقيع اتفاق برعاية رئيس الحكومة يجب ان يكون تحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد. اذا كان هذا الأمر هو ما اشترطه السيد المغزاوي البارحة في اجتماع مكونات الائتلاف فهذا من حقه ولكن لماذا التصريح به فذلك فيه احراج لجميع الاطراف الحاضرة وخاصة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة
اذا صح أن أطرافا سياسية تحاول توظيف الأزمة لفرض نمط حكمها فهل تكون مواجهتها بالتصعيد؟
عقد الجمعة 15 ماي، الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس هيئة ادارية استثنائية برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد بوعلي المباركي والتي تمحورت أساسا حول ما سماه الاتحاد استهداف نقابي الصحة الموقوفين بالسجن في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس. وفي تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، حذّر بوعلي المباركي من وجود شخصيات وأحزاب وأطراف سياسية تحاول توظيف الأزمة التي تمر بها البلاد لفرض اجندات أخرى وفرض نمط مجتمعي اخر ونمط حكم اخر وفق تعبيره . وقال المباركي « اتحاد الشغل لن يسكت وماكينة الاتحاد ستتحرّك و لن نترك البلاد عند الهواة والغوغائيين والفاسدين والي يعتبروا رواحهم اليوم فاعلين أساسيين » . هذا وقرر اجتماع اليوم عقد هيئة إدارية وطنية بصفاقس وكذلك اجتماع مكتب تنفيذي موسع بصفاقس يليه تنظيم تجمع عمالي حاشد بالجهة مباشرة بعد عيد الفطر . لا شك أن من حق النقابيين ومن واجب المنظمة الدفاع عن زملائهم الموقوفين بالوسائل المعروفة و صحيح أن القضية خضعت للتوظيف السياسي خاصة في مجلس النواب فيما عرف ب »بجلسة سروال العفاس » لكن باعتبار أن الموضوع اصبح من أنظار القضاء لا بد أن يتواصل معالجة الموضوع في أجواء من الرصانة ويتم تفويت الفرصة على « الهواة والغوغائيين والفاسدين » الذين يسعون الى توسيع رقعة الاضطراب وتعكير صفو المناخ الاجتماعي وتعميق الاستقطاب. ان معالم الخطة السياسية بدا ت تتوضح والهدف هو الضغط من أن أجل تشريك الفوضويين في الحكومة الحالية وفي صورة الرفض يتم الاستعداد للبديل الثلاثي « الجاهز في البرلمان » والذي ما فتئ يعبر عن نفسه في اجتماعات اللجان ومكتب المجلس. وكما سبق أن ذكرنا وحتى يستطيع القضاء التداول في القضية في أجواء هادئة فان الحكمة تقضي أن يمثل النقابيون أمام المحكمة وهم في حالة سراح
حريق الفريب بالحفصية : عندما تفشل الشجرة في التغطية على الغابة
قامت الوحدات الامنية اليوم الجمعة 15 ماي بإيقاف ثلاثة شبان على ذمة الأبحاث المتعلقة بحريق سوق “الفريب” بالحفصية بتونس العاصمة حيث بينت الأبحاث أن مجموعة من المنحرفين نظموا ليلة الواقعة (منذ يومين ) جلسة خمرية بالسوق إستهلكوا خلالها مواد مخدرة و إستولوا على أدباش من داخل أحد المحلات . و خوفا من إنكشاف أمرهم أضرموا النار في المحل الا أن النيران فاجأتهم بامتدادها بسرعة إلى باقي المحلات وفق ما اوردته إذاعة موزاييك اف ام. و من حسن الحظ أن رجال الحماية تمكنوا من السيطرة على النار خاصة و أن المكان يقع بجانب سوق القرانة الشهير والمعروف بأقمشته وملابسه الجاهزة
احتجاج قطاع المقاهي على تدهور وضعيتهم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا
عمد صباح اليوم الجمعة15 ماي عمال المقاهي بسليانة إلى غلق الطريق الرئيسي أمام مقر الولاية، ومنع جولان السيارات في ألاتجاهين كحركة احتجاجية على تدهور وضعيتهم المادية جراء الأزمة الراهنة للقطاع التي خلفتها تداعيات جائحة فيروس كورونا . وأفاد المتحدث باسم المحتجين، حسين السلطاني، في تصريح ل(وات)، بأن المحتجين دخلوا في سلسلة من التحركات الاحتجاجية السلمية منذ بداية الأسبوع الجاري لمطالبة السلط المعنية بضرورة التدخل لحلحلة وضعيتهم الاجتماعية الصعبة، نظرا إلى أن اغلبهم لم يعمل طيلة شهرين متتاليين (منذ بداية الحجر الصحي العام) »، وفق قوله. وأضاف المصدر ذاته أنهم لم يتمتعوا بأي من المساعدات الاجتماعية أو المالية التي كانت قد أقرتها الحكومة لعديد الفئات المتضررة . من جانبه، قال أحد المحتجين، وهو نبيل اللواتي، إنه أصبح عاجزا عن توفير أدنى المستلزمات الحياتية لعائلته، وخاصة ابنه الرضيع، في حين دعا حسين بن معمر (عامل بمقهى) رئاسة الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة قطاعهم المهمش، حسب توصيفه
دعوة إلى التصدي لخطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام
أقدم رئيس كتلة إئتلاف الكرامة بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 15 ماي 2020 خلال حضوره في برنامج « ميدي شو » الذي يقدمه الزميل إلياس الغربي على أمواج إذاعة موزاييك إف إم ، على التهجم على الصحفي والمعلّق السياسي هيثم المكي واصفا إياه بـ »الكلب » في ضرب صارخ لكلّ أخلاقيات الحوار ومبدإ إحترام الكرامة الإنسانية متوجها إليه بسيل من الاتهامات المجانية
وإذ تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها التام مع الصحفي هيثم المكي الذي عرف بفقرته الساخرة في نفس البرنامج والتي تعدّ شكلا من أشكال العمل الإعلامي المهني، فإنّها تحذّر من خطورة مثل هذا الخطاب السياسي العنيف الصادر عن مخلوف وزملائه والذي يقوم على الكراهية والتحريض ضدّ الصحفيين وهو ما يهدّد سلامتهم الجسدية. وتذكر النقابة بأنّ لنواب الكرامة سوابق في مهاجمة وتهديد حرية الإعلام والتعبير إعتمادا على إتهامات باطلة الهدف منها الإساءة لصورة عموم الصحفيات والصحفيين في المجتمع.كما تشدّد على أنّ الاحتجاج والتظلم ضدّ أداء وسائل الإعلام أو صحفيين بعينهم يكون عبر القنوات التعديلية مثل هيئة الاتصال السمعي البصري ومجلس الصحافة فضلا عن القضاء وليس عن طريق التحريض وبثّ خطابات الكراهية والعنف السياسي. وتنبه النقابة إلى أن خطابات التحريض والكراهية تعيدنا إلى مناخ سنوات 2012 و2013 والتي انتهت باغتيالات وحمامات دم، مازال الضالعون فيها أحرار وفي إفلات تام من العقاب. وهي تعبر عن تخوفها من المنحى العنيف والرافض للنقد الذي تميز به خطاب بعض النواب وخاصة نواب إئتلاف الكرامة.
إنّ هذه الممارسات الخطيرة الصادرة عن أعضاء بمجلس نواب الشعب يفترض أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن حريّة الإعلام التي تعدّ أهم مكسب تحقّق في تونس بعد الثورة ، تؤشر على حجم التهديدات التي باتت تمسّ من الحقوق والحريات الدستورية لاسيما على إثر المبادرة التشريعية اللادستورية التي تقدم بها نفس الطرف السياسي في البرلمان من أجل السطو على الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري وجعلها في خدمة أجندات مشبوهة لبعض الأحزاب السياسية ولوبيات المال فاسد
هذا وتعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن عزمها فتح حوار مع الصحفيين ووسائل الإعلام لبلورة مدونة سلوك لمواجهة تنامي خطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام
وتدعو الزميلات والزملاء إلى التصدي لهذه الظواهر الخطيرة إنطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وضوابط العمل الصحفي المهني، وعدم دعوة أي شخصية عامّة تدعو إلى العنف والكراهية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس في 15 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي