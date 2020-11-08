زهير المغزاوي غاضب حاقد مجنون من نشاط عبير موسي وحزبها

نشر أمس زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب العروبي التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
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فضيحة في مجلس النواب رئيس المجلس يسمح للتجمع (حزب عبير ) بالاحتفال بذكرى السابع من نوفمبر ….استهتار بمشاعر الشعب وتحقير لدماء الشهداء واستفزاز للمشاعر الوطنية نذكر 7 نوفمبر هو تاريخ الانقلاب على بورقيبة ووضعه في الاقامة الجبرية
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للتذكير فإن الحزب الدستوري الحر (حزب عبير ) هو الحزب الوحيد الذي يحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا و ماليا مكتوبا و موثقا من خلال ندوات مؤثثة من طرف خبراء مختصين في المجال
✅الحزب الدستوري الحر حزب معارض حقيقي وجدي للحكومة وكتلته معارضة شرسة داخل البرلمان ومع ذلك يقدم عصارة عمله الى الحكومة لحثها على الإصلاح من أجل خير البلاد ويصارع داخل البرلمان لمنع المخطط التخريبي للإخوان وحلفائهم
✅انطلاق اليوم البرلماني الذي نظمته كتلة الحزب الدستوري الحر بمقر مجلس نواب الشعب بحضور ثلة من الخبراء المختصين وشباب الحزب المتخرج من الأكاديمية السياسية لمناقشة مشروع القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي سيعرض قريبا على الجلسة العامة