رَاهُمْ ما يَصْفَاوِشْ يا سي قيس

لأن كلام رئيسنا غالبا ما يكون مبهما وغامضا، حتى إن تكلّم هذه المرّة بلغة مفهومة من حيث الشكل، فإنه من الطبيعي أن نلجأ إلى التأويل وفكّ الرموز. وإن أخطأنا في التأويل فالعيب ليس فينا، وإنما في الغموض المقصود والمُتكرّر
استقبل إذن رئيس الجمهورية رجلا مُنشقّا عن حركة النهضة، وهو المعروف بالخصوص بحملة « اكبس » وحملة « إعلام العار » التي حاول بواسطتها وضع يد حركة النهضة على الإعلام العمومي وخاصّة التلفزة الوطنية. هذه المقابلة فسّرها أغلب الملاحظين بأنها تهدف إلى إعادة العلاقات بين رئيس الجمهورية وكل من حركة النهضة واتحاد الشغل، بعد أن نسب للأولى التآمر في « البيوت المظلمة » واتّهم الثاني بقلّة الوطنية، وذلك سعيا منه لوجود مساندة للتخلّص من رئيس الحكومة
إذا صحّت هذه القراءة، فإنها تُفيد بأن معضلة البلاد الأولى في أعين الرئيس تتمثّل في وجود شخص المشيشي على رأس الحكومة، ذلك الرجل الذي شقّ عصا الطاعة وانحاز إلى خصمه اللدود. فاختار أن يطلب ودّ هذا الخصم ليُعينه على إزاحته بعد أن تأكّد أن الغنوشي هو الذي بيده الحل والربط في التمسّك برئيس الحكومة أو في التخلّي عنه. كما أنه يطلب ودّ المنظمة التي كانت بالأمس القريب « غير وطنية » واسترجعت وطنيّتها بقدرة قادر بين عشية وضحاها
هذا التمشّي قد يحصل به الرئيس على مراده الشخصي، وقد يُنهي حياة المشيشي السياسية والمهنية. ولكن بأي ثمن؟
أما اتحاد الشغل فقد لا يقبل بالصلح. وإن قبل، فلا أخاله يُضيع فرصة العودة بقوة لاقتراحه حول الحوار الوطني، الذي قبله الرئيس بالرفض حينا ورفضه بالقبول حينا آخر، ليكون الطبوبي المشرف الفعلي على ذلك الحوار، وهو الشرط الذي قد يُمليه على الرئيس لعودة الوئام بين قرطاج وساحة محمد علي. وإن تمّ ذلك فإن الرئيس هو الذي سيكون خاسرا في اللعبة، جرّاء اهتمامه بشكل الكلام أكثر من مغزاه وجراء تسرّعه في اتخاذ المواقف الهامّة والخطيرة دون أن يقرأ حساب نتائجها
وأما عن التوافق مع النهضة للإطاحة بالمشيشي، فإن هذا التمشّي يدلّ على شيئين على الأقل
أولا، إن الخصومة بين سعيّد والغنوشي، وحركة النهضة عموما، لم تكن مبنيّة على موقف مبدئي سياسي، بقدر ما كانت صراعا شخصيّا على السلطة. لأن تجاوز الخصومة السياسية المبدئية بين طرفين لا يأتي إلّا بتراجع أحد الطرفين، أو كليهما، عن الموقف السياسي المُتسبّب في الخصام. والحال أننا لم نلاحظ أي تغيير في سياسة الغنوشي ولا في سياسة سعيّد، ولا في مواقفهما من مختلف القضايا. وهو ما يُضفي على هذا التقارب الجديد صبغة شخصية آنية لحاجة في نفس يعقوب. والتقارب المبني على غير التوافق المبدئي عمره قصير. اللهمّ إذا كان التقارب الموضوعي والمبدئي حاصل من قبل، وهو غير مُستبعد. ذلك أن المُتمعّن في فكر الرجلين يجد تشابها كبيرا في المرجعيات الفكرية لكليهما ويستنتج أن الصراع بينهما يدور حول السلطة أو على مسائل شخصية لا علاقة لها بمصلحة البلاد ولا بالمبادئ السياسية
ثانيا، يبدو أن ذاكرة الرئيس سعيّد قصيرة لدرجة أنه نسي ما حصل مع النهضة لكل من بن جعفر والمرزوقي وقائد السبسي والشاهد…، وما سيحصل عمّا قريب للمشيشي، وجميعهم احترقت أياديهم بعد مصافحتها ليد الغنوشي. كما نسي أن الشعب التونسي، إن أراد رئيسا إسلاميّا ودولة دينية، لانتخب عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولكنه انتخبه طمعا في أن يُكرّس مبادئ الدولة المدنية، بعيدا عن الإسلاميين
وأكتفي هنا بالتذكير بالتاريخ القريب دون سرد محاولات التعامل مع الإسلاميين من قِبل بورقيبة الذي انقلبوا عليه حتى أنه وصل إلى الاستنتاج بأنهم « ما يصفاوش »، ومن قِبل بن علي الذي أخرجهم من السجن فجازوه بالعمليات الإرهابية ليس أقلّها الهجوم على الجامعة الدستورية بباب سويقة
ها نحن إذن نعود إلى تجربة أخرى في منح السلطة إلى الإسلاميين من طرف من وصل إليها بفضل أصوات المُعادين للدولة الدينية. وها نحن مرّة أخرى نضرب مدنية الدولة التونسية، ونخرق الدستور، بسبب حسابات لا علاقة لها بمصلحة البلاد ولا بمكاسب الدولة التي بنتها أجيال من الوطنيين المستنيرين لنرمي بها بين أيدي من يسعى إلى أن تُصبح الإدارة والأمن والجيش « مضمونين » وليجعل من تونسنا الحبيبة إمارة داعشيّة
أما الخطأ الأكبر الذي تجاوز به سعيّد أخطاء أسلافه من حيث الخطورة على مستقبل الشعب والبلاد، فهو أن الذين سبقوه في سياسة « التوافق مع النهضة » يدّعون أنهم ذهبوا إليها مُكرهين « خدمةً للوطن ». أما الرئيس الحالي، وبعد أن وعد بقرب قدوم « اللحظة » التي سيُطلق فيها « صواريخه »، فبدعوته للغنوشي يكون قد أنقذه من الانهيار الذي كان يُهدّده كرئيس لمجلس النواب وكرئيس لحركة النهضة وكزعيم للإخوان المسلمين، وليمنح له طوق النجاة ليسترجع أنفاسه وليعود أكثر قوّة من ذي قبل. وقد يكون سعيّد نفسه من أوائل ضحاياه القادمين
بقلم منير الشرفي