قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الاثنين 20 ماي 2024، رفض مطلب الافراج عن المحامية سنية الدهماني و ذلك بعد استنطاقها لاكثر من ساعتين على خلفية القضية التي كانت صدرت في شأنها بطاقة جلب والمتعلقة بتصريح كانت أدلت به في قناة خاصة بخصوص موضوع تواجد الأفارقة في تونس
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، كان أصدر الاثنين الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سنية الدهماني بعد تنفيذ بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حقّها، وذلك على خلفية إحالتها على أنظاره، بسبب تصريح إعلامي كانت أدلت به في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء وذلك على معنى المرسوم 54
يذكر أنه تم خلال الاسبوع الفارط اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سنية الدهماني بعد ايقافها بالقوة بدار المحامي.