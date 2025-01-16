رفض الإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي

رفضت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن رجل الأعمال و رئيس جمعية النادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد العزيز المخلوفي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري بهنشير الشعال
ويجدر التذكير بأن بطاقات الايداع بالسجن على ذمة قضية هنشير الشعال تشمل وزيرا سابقا للفلاحة ومدير ديوانه ومدير عام سابق لديوان الحبوب واطارات من المركب الاداري لهنشير الشعال