رغم توجيهات قيس سعيد وقراراته، تراجع عائدات تصدير زيت الزيتون بنسبة 26،8 بالمائة إلى موفى فيفري الفارط

تراجعت عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي بنسبة 26،8 بالمائة إلى موفى فيفري الفارط رغم كل الخطب الرنانة لقيس سعيد وإجراءات حكومته الفارغة لفائدة القطاع
بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 1691،4 مليون دينار، خلال الأربعة أشهر الأولى من الموسم الفلاحي 2024-2025 (نوفمبر 2024 الى فيفري 2025)،أي بتراجع قدره 26،8 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط، وفق معطيات، أصدرها، الاثنين، المرصد الوطني للفلاحة
وبلغ حجم الصادرات 123،2 الف طن، بزيادة في حدود 40،8 بالمائة، مقارنة بالموسم 2023 /2024
وتراجع متوسط السعر المسجل بنسبة 48 بالمائة، الى 13،73 دينار للكلغ مقابل 26،41 دينار للكلغ المسجلة موفى فيفري 2024
وكانت إسبانيا، خلال شهر فيفري 2025، الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون التونسي، واستحوذت على 26،9 بالمائة، من الكميات المصدرة، تلتها ايطاليا والولايات المتحدة، بنسبة 26،3 بالمائة و23،9 بالمائة على التوالي
وبلغت صادرات زيت الزيتون البيولوجي 24،8 ألف طن بقيمة 343،5 مليون دينار، بمتوسط سعر في حدود 85،13 د/كلغ
وتبلغ حصتهما من اجمالي صادرات زيت الزيتون التونسية 20،1 بالمائة و20،3 بالمائة على التوالي على مستوى الكميّة والقيمة
وتمثل كميّات زيت الزيتون المعبأ ما نسبته 4،2 بالمائة من اجمالي زيت الزيتون البيولوجي المصدر
وتعد ايطاليا الوجهة الرئيسية لزيت الزيتون البيولوجي التونسي، باستحواذها على 65 بالمائة من الكميات المصدرة، تليها اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 16 بالمائة و10بالمائة، على التوالي