استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 27 أوت 2020 بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي. وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وبالخصوص المستجدات المتعلقة بمسار تكوين الحكومة
وذكّر رئيس الجمهورية بأن مسار تكوين حكومة انطلق منذ 15 نوفمبر الماضي، وطالت المدة دون التوصل إلى الاستقرار المنشود، وأضاف أنه حريص على احترام الدستور بقدر حرصه على خروج تونس من التردي الذي آلت إليه الأوضاع
وفي تصريح عقب الجلسة، وصف السيد راشد الغنوشي هذا اللقاء بالمثمر معتبرا أنه من شأنه أن يساهم في تطوير العلاقة بين مؤسسات الدولة بما يخدم استقرار البلاد
وأوضح أنه تم التطرق إلى ما حدث من اضطراب في قائمة الوزراء، مضيفا أنه تم الحديث أيضا عن الأوضاع الدستورية وضرورة توسيع المشاورات خاصة في ما يتعلق بتطوير القانون الانتخابي وتركيز المحكمة الدستورية فضلا عن التطرق إلى عدد من المسائل الأخرى المرتبطة بعمل مجلس نواب الشعب وبالوضع الاقتصادي بالبلاد والوضع الصحي المتعلق بجائحة كورون
رغم الكمامات ، راشد الغوشي يدّعي أن لقاءه بقيس سعيد كان مُثْمرا
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 27 أوت 2020 بقصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي. وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وبالخصوص المستجدات المتعلقة بمسار تكوين الحكومة