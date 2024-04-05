رضا قبوج يؤكد أن وضعية المياه غير مريحة

قال كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه رضا قبوج، إنّ وضعية المياه في تونس تعد ; غير مريحة، لكننا نأمل في تجاوز فترة ذروة الطلب على المياه بفضل آلية قطع المياه والتحسيس بأهمية ترشيد الاستهلاك
وأضاف قبوج، في حوار خاص أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء « وات »، ان مهنيي القطاع الفلاحي بدأوا يتحسسون نقص الامطار وبالتالي الحاجة الى ريّ الزراعات الكبري وخاصة الحبوب علما وان مؤشرات الموسم تبدو واعدة.
واكد قبوج ان هذه وضعية تأتي رغم أهمية الامطار التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة وكان لها تأثير إيجابي على المراعي والزراعات البعلية وموسم الحبوب، علما وزارة الفلاحة ستعطي الأولوية لتوفير إمدادات مياه الشرب بيد انها لن تتخلي عن ريّ الحبوب
واكد المسؤول ان الإيرادات الجملية للسدود، في تونس افضل من نفس الفترة من سنة 2023، بنحو 300 مليون متر مكعب وتقارب ضعف الكمية المتوفرة خلال نفس الفترة من العام الماضي
ولفت المتحدث في سياق متصل بإيرادات المياه على مستوى السدود، الى ان تونس سجلت مع حلول يوم 4 افريل 2024، تراجعا في المعدل السنوي للإيرادات بنسبة تقارب 30 بالمائة
وبلغت مخزونات السدود التونسية خلال هذه الفترة قرابة 860 مليون متر مكعب من المياه وتشكل هذه الموارد قرابة 2ر37 بالمائة من طاقة الاستيعاب
واشار قبوج الى تفاوت المحزون من سدّ الى آخر، وان السدود المحورية على غرار سيدي البراق حققت نسبة امتلاء في حدود 50 بالمائة وسد سيدي سالم 40 بالمائة
وبين ان مخزون سدّ سجنان يعد افضل من العام الماضي في حين يسجل سدّ سيدي سالم مخزونا يقارب 580 مليون متر مكعب من المياه، علما وانه استفاد من بقايا مياه تراكمت العام الماضي
وأبرز ان نقص الامطار وسنوات الجفاف المتعاقبة منذ سنة 2016، اثرت على الموارد الجوفية من المياه التي تتغذي من التساقطات المطرية مما ادى الى هبوط المائدة المائية
وشدد المسؤول على ان وزارة الفلاحة ستعطي الاولوية لتوفير الامدادات الكافية من مياه الشرب خلال صيف 2024 مذكرا ان الوضعية خلال الصائفة الماضية كانت صعبة للغاية
ودعمت وزارة الفلاحة امدادات المياه الصيف الماضي، من خلال استغلال بعض السدود لاول مرة منذ 10 سنوات والاستفادة من الموارد المتوفرة لتوفير المياه
وخلص قبوج الى القول « نسعى الى ان تكون امدادات المياه خلال هذه الصائفة افضل من العام الماضي لكن الامر يبقى دائما رهين ثقافة الاقتصاد في الماء وتغيير السلوك تجاه التعامل مع الماء