رسالة قيس سعيد إلى الغنوشي يمكن تلخيصها في كلمة: مَضْمَضْ

من حفر « دستورا » لأخيه وقع فيه : أمين محفوظ
رسالة رئيس الجمهورية التونسية إلى رئيس مجلس النواب التونسي، يمكن تلخيصها في كلمة
ـ مَضْمَضْ
والمحكمة الدستورية على قياس الغنوشي لن يختمها الرئيس
هي رسالة خطيرة مكتوبة بالخط القديم، المغربي القيرواني وعين كبيرة، وكتابة العدول، أرسلها رئيس الدولة إلى رئيس مجلس النواب الذي يفهم في القديم ويميّز بين الخطوط والكلام والسلام ويفهم في العدل أساس العمران، ربّما؟
ونرجو من رئاسة الجمهورية نسخة مكتوبة بحروف الطباعة العادية، لكي يطّلع عليها العاديون، أمثالي، من غير القدامى، وفكّ رسوم الحروف وألغاز الكلام
ـ لقد انقلب السحر على الساحر بخطّ عجيب؟
هلا هلا
حسن بن عثمان