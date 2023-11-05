رسالة عبير موسي من وراء القضبان : تأكّدوا يا توانسا أنّ السحر سينقلب على السّاحر

من وراء القضبان تصلني كلمات الحق الصادرة عن حرائر وأحرار هذا الوطن بكل مشاربهم واختلافاتهم
من وراء القضبان تدوي في أُذُنيّا صرخات الحناجر المطالبة بوضع حد للفضيحة القانونية والسياسيّة المرتكبة في حقي
من وراء القضبان أتابع تعليقات بعض عديمي الضّمير المهللّين والمُطبّلين للحيف والتسلّط والتجبّر وتدمير الوطن
من وراء القضبان أشعر بمعاناة الشعب التّونسي المفقّر والمجوّع والمغتصب
من وراء القضبان أستمع إلى أنّات الشّباب اليائس وتنهيدات القهر الخارجة من صدور أرباب العائلات العاجزين عن توفير أبسط مستحقّات أبنائهم
من وراء القضبان أتواصل مع بني وطني بالرّوح والعقل ويكبر في داخلي كل يوم شعور بالمسؤوليّة يَحُثّني على مواصلة الصّمود ومواجهة القمع والعنف بقلب من حديد
كم أشفق عليهم ! فقد ضنُّوا أنّ تزوير المحاضر وتلفيق التهم الباطلة واختطافي واحتجازي قسريًا سيفتح أمامهم الطريق لتدمير ما تبقى من أسس الدولة المدنية العصريّة
لكنّهم لم يدركوا أنّ فِعلتهم الشّنيعة قد أسقطت القناع عن وجوههم وفتحت الأبصار والبصائر على أكذوبة « تصحيح المسار » وحــرّرت سواكن التونسي الحرّ الأصيل الـــذي لا يرضـى بالظّلم ولا يقبل إهانة المرأة ولا يجحد نضالات الحزب الدستوري الحرّ ضدّ الإرهاب للذّود عن سيادة الوطن
أنا هنا وراء القضبان، محرومة من حرّيتي وعائلتي وممنوعة من ممارسة مهنتي والقيام بنشاطي السيّاسي
لكنّني أعيش لحظات كفاح تاريخيّة على درب كل أصحاب القضايا العادلة في العالم، والظّالمون في قصورهم وبيوتهم يحتضنون أبنائهم لكنّهم يتخبّطون ويخطّطون لاختلاق أكاذيب جديدة تستر ما اقترفوه من فظاعات
تأكّدوا يا توانسا أنّ السحر سينقلب على السّاحر وأنّ نور الحقيقة سيسطع مهما حاولوا حَجْبَهُ
أصمدُوا يا دساترا – لا تيأسُوا
وواصلوا الكفاح فقدركم أن تضحّوا بالغالي والنّفيس من أجل تونس
صبرًا جميلًا فإنّ النصر على الأبواب
قسمًا بربّ الوجود تونس ستعود أحسن ممّا كانت
للحديث بقيّة –سجّل يا تاريخ
رسالة الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ
المحتجزة قسريا منذ تاريخ 03 أكتوبر 2023
– منقولة حرفيا من لجنة الدفاع –