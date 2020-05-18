محسن مرزوق داخِلْ سوق البصّاصين بلا تِرْمَة …ربِّي يحَبَّسْ علِينَا العقلْ والدينْ

لماذا يحشر الإنسان نفسه في غير ما يعرف وفي غير ما هو مؤهل له حتى يصبح أضحوكة، قبل قليل نشر محسن مرزوق أمين عام حزب « المشروع » تدوينة اقترح فيها فتح الجوامع بشرط
1) وضع مسافة تباعد بين المصلين وهو أمر مخالف لما أثر عن الرسول (ص) في حديث رواه البخاري قال: « أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري » وهو ما يفيد أن من شروط الجماعة تراص الصفوف وليس التباعد
2) وضع الكمامة وهو ما يمنع الأنف من مباشرة صعيد الأرض فعن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (ص): « أنه رأى رجلا يصلي لا يصيب أنفه الأرض فقال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين » وهو ما يعني أن وضع الكمامة مفسد للسجود
هكذا يقترح محسن فتح الجوامع لأداء صلاة باطلة وفاسدة، ربي يحبس علينا العقل والدين
أنس الشابي