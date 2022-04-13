راضية الجربي تُهين النساء

لم اصدق ان رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تصف البرلمان بأنه شهد « عرك متاع نساء »، نعم، بهذه العبارة المشينة
لا لا، ليس غيرة على برلمان هو من اسوء ما يمكن تصوره، ولا دهشة من شخص يمثل منظمة نسائية بهذا الثقل التاريخي، ويستعمل عبارات مهينة للنساء
لم اصدق لأني أحاول في نوع من النكران ان أتجاهل السقوط الذي بلغناه في كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخطابية، وأحاول أن اتجاهل أن من أبرز أسباب هذا السقوط إسناد الأمر الى غير أهله
لم نعد فحسب مخبر تجارب…لقد تحولنا فعلا إلى مسوخ
لكن حبل الرداءة قصير…أنا موقنة
الدكتورة ألفة يوسف